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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı! | Antalya haberleri

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaraladı.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı! | Antalya haberleri

04 Mart 2018 12:13

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi 25 Metreli Yolda meydana geldi. Antalya istikametine giden Özgür Şen idaresindeki 07 NL 379 plakalı motosiklet, Osman Sümer’in kullandığı 07 HOM 90 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralı Şen’i ambulansla Özel Yaşam Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Erdal Anak
 

 

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