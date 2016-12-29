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Motosikletle tehlikeli yolculuk

Gaziantep'te bir sürücü, yaklaşık 120 kilometre hızla gittiği motosikleti, üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Sürücünün bu tehlikeli yolculuğu ise arkadaşı tarafından kayıt edildi.


29 Aralık 2016 10:06

Gaziantep'te yeni açılan Yeşilvadi yolunda seyir eden kimliği belirsiz sürücü, yaklaşık 120 kilometre hızla giden motosikleti, üzerinde yüzüstü yatarak kullandı. Yüzüstü uzanarak motosikleti kullanan sürücünün hızına arkasındaki motosikletli arkadaşı yetişmekte zorlandı. Sürücünün bu yolculuğu arkasından gelen motosikletli arkadaşı tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. 

Görüntülerde, tehlikeli yolculuk esnasında sürücünün kask kullanmadığı da dikkat çekerken, önüne çıkan araç ve kasislere rağmen hızını kesmediği görülüyor. Ayrıca görüntüleri kaydeden sürücünün "150'yi geçti" gibi ifadeleri yer alıyor. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, yaklaşık 1 buçuk dakika sonra hızını düşürüyor. Sürücü, seyir halinde doğrulup oturma pozisyonu alarak, yolculuğunu sürdürüyor 

Etiketler: motosiklet, tehlikeli yolculuk


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