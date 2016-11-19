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Motosikletlerdeki dehşet anları kamerada

Türkiye genelindeki MOBESE kameralarına yansıyan motosiklet kazaları, sürücülerin trafik kurallarını nasıl hiçe saydıkları bir kez daha gözler önüne serdi.

Motosikletlerdeki dehşet anları kamerada

19 Kasım 2016 09:12
Motosikletlerdeki dehşet anları kamerada - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye genelinde MOBESE kameraları tarafından kaydedilen motosiklet kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Kazalarda motosiklet ve araç sürülerin dikkatsizliği gözler önüne serildi. Meydana gelen ilk kazada, motosiklet sürücüsünün dalgınlığı pahalıya mal oldu. Yola dikkatsiz şekilde çıkan motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücü yaralanırken, motosikletin ise yaklaşık 5 metre sürüklendiği görüldü. İkinci kazada hızla gelen bir motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ile yanında bulunan 4 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve yanında bulunan çocuklar yaralandı. 3. kazada gece geç saatte trafik lambalarının bulunduğu kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen motosikletli 2 genç hızla gelen bir minibüsün çarpması neticesi motosikletten fırladı. Yaklaşık 5 metre havada uçup orta refüjdeki yeşillik alana düşen gençlerden biri ağır şekilde yaralandı. Diğer genç ise şans eseri yara almadı. Motosikletin paramparça olduğu kazada, Motosiklete çarpan minibüs ise kaldırıma çıkıp durabildi. 4. kazada çocuklarıyla birlikte motosiklete binen bir çift kavşaktan dönüş yaptıkları sırada bir minibüsün arkadan çarpması neticesi yere düştü. Kazada şans eseri anne baba ve çocuğa bir şey olmadı. Meydana gelen 5. kazada yolun karşısına geçmek isteyen motosikletli bir kişi, karşı yönden gelen bir otomobile çarpıp yaralandı. 6. kazada ise yolun karşısına geçmek isteyen motosikletli 2 kişi hızla gelen otomobile yandan çarpıp yere düştü. Motosikletli şahısların ölümden döndüğü kazada yaralanan olmadı. 7. kazada sol şeritten ilerleyen motosikletli bir genç sola dönüş yapan bir otomobile çarparak yere düştü.
Kazaların sonunda "Daha dikkatli olsalar ve trafik kurallarına uysalar bu kazalar olmayabilirdi" şekline uyarı yazısı paylaşan EGM, sürücüleri trafik kaidelerine riayet etmeye çağırdı. 

Etiketler: kaza, motosiklet


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