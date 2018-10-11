Motosikletlerin karıştığı feci kaza kamerada

Kaza, Ümraniye Çakmak Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü yasak olmasına rağmen refüjdeki boşluktan dönüş yaparak karşı şeride geçmek istediği sırada, arkasından gelen motosikletliyi fark etmeyince olanlar oldu. Aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletli duramayarak dönüş yapmak için manevra yapan motosiklete çarptı.

MOTOSİKLETLİNİN KASKI METRELERCE HAVAYA FIRLADI

Yaşanan kazada, çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çarpışma sonucunda bir motosikletlinin kaskı sürücünün kafasından çıkarak metrelerce uzağa fırladı. Motosikletliler uzun süre yerde hareketsiz yatarken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.