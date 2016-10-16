Isparta'da Bayram ve Seda Aydın çifti, gelin arabası yerine süsledikleri motosikletlerini kullandı. Şehrin caddelerinde ilerleyen gelin ve damadı motosiklet üzerinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sinyalizasyon noktalarında duran damat, motosikletin önünü kesenlere içinde para olan zarf vermeyi ihmal etmezken, motosikletli gelin de kendisine el sallayanlara karşılık verdi.

Her bayan motosikleti kullanabilir

Bayram ve Seda Aydın çifti, en güzel günlerinde hoş bir anı kalması için motosikletle konvoy yaptıklarını belirtti. Peyzaj Mimarı olan Seda Aydın, "Ben motosiklet tutkunuyum. Eşimle motosiklet üzerine tanıştık. Aslında küçük bir grupla bu organizasyonu düzenlemek istedik. Ama çok ses getirdi. Biz de bu kadarını ummuyorduk. Motosiklet kullanırken eşimin büyük desteğini aldım. Ben her bayanın bunu yapmasını isterim" dedi.

Düğün günü mecbur kaldıkları için ekipman kullanamadıklarını söyleyen Seda Bayram, "Biz motosiklet kullanıcıları olarak, ‘aklınız ve kaskınız başınızda olsun. Araç sürücülerine de bizleri farkedin’ diyoruz" ifadelerini kaydetti.

Amaç güzel bir anı olmasıydı

Bir motosiklet markasının satış bayisi olan damat Bayram Aydın ise, "Isparta’da daha önce böyle bir şey yapılmadı. Bizim de aldığımız tepkiler hoşumuza gitti. Bizim için amaç bir anı kalmasıydı. Ama insanların ilgisini çekti. Güzel tepkiler aldık. Bir bayanın motosiklet kullanabileceğini Seda en mutlu gününde göstermiş oldu" dedi.

Ekipmanın önemini biliyoruz

Mecbur kaldıkları için ekipmansız motosiklete binmek zorunda olduklarını kaydeden Aydın, "Motosiklet kullanıcıları olarak, ekipmanın kaskın önemini, bunlarsız motosiklete binilmemesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu ani gelişen bir aksiyondu" diye konuştu.

Ferhat Kaya