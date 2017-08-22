Motosikletli kadın feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Alanya’ya bağlı Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Antalya yönüne giden Aytaç A.’nın yöntemindeki 07 MIG 86 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca, aynı yönde ilerleyen Rukiye Çetin (32) idaresindeki 07 HOK 89 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 80 metre fırlayalan talihsiz kadının cansız bedeni asfalt zemine düştü. Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma, otomobil sürücüsü Aytaç A.’yı gözaltına aldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Jandarma olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet ve otomobil, vinç yardımıyla yoldan kaldırılınca trafik açıldı.

Bir otelde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Çetin’in cenazesi morga konulurken, gözaltına alınan otomobil sürücüsünün karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(Erdal Anak /İHA)