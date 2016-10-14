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Motosikletli kurye ölümden döndü

Bolu’da motosikletli kurye, yan yoldan çıkan bir arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca, motosikletin devrilmesi sonrasında metrelerce sürüklendi.


14 Ekim 2016 13:46

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 11.30’da Haznedarlar Sokak üzerinde meydana geldi. 19 yaşındaki kurye Furkan Özdemir, 59 NF 876 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken aniden yan yoldan çıkan otomobili görünce paniğe kapıldı. Önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu hızla yana çeviren Furkan Özdemir, motosikletinden düşerek metrelerce yerde sürüklendi. Bir süre yerde hareketsiz kalan Özdemir’e ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Özdemir, 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Bülent Velioğlu

Etiketler: motosikletli kurye


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