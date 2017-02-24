Edinilen bilgiye göre, müşteriye yemek paketi götürmeye çalışan Yasin A. (17), eski Fertek yolu hastane kavşağında Ali T. (52) yönetimindeki 51 HP 628 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAFASINDA DARBE ALMIŞ

Çarpmanın etkisiyle Yasin A., otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin A.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve kafasından darbe aldığı bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis, kazaya neden olduğu belirtilen sürücüyü gözaltına aldı.

Yasin Esen

