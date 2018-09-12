İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletli magandalar bitmek bilmiyor

Motosikletli magandalar bitmek bilmiyor
Motosikletli magandalar bitmek bilmiyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne motosikletle giren bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde seyretti.

Motosikletli magandalar bitmek bilmiyor - Tıkla İzle

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikteki araçların arasında motosikletle tek teker üzerinde terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne motosikletle giren bir maganda, trafikte seyreden araçların arasında bir anda tek tekerini kaldırdı. Bu şekilde metrelerce giderek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında köprüyü geçen maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

BULVARLARDA VE TÜNELLERDE TERÖR ESTİRİYORLAR 

Öte yandan aynı maganda Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde de yine tek teker üzerinde giderek kendince şov yaptı. Kimi görüntülerinde kasksız, kimisinde ise kasklı ancak tek tekerlek üzerinde bacağını boşluğa savurduğu görülen maganda, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde ise magandanın araçların arasından bu şekilde geçti. Magandanın da araların bulunduğu bir grup motosikletli genç ise tünelde kullandıkları motosikletin lastiğini yakarak duman çıkarttı. Polis ekipleri, trafikte terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı. 

Doğan Can Cesur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.