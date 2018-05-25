Diğer
Kategoriler

Motosikletli şahıs 2 araca takip cihazı yerleştirdi

Adana’da iki araca kimliği belirsiz bir kişi motosiklette yanaşarak iki araca takip cihazı yerleştirip kaçtı. Araç sahibi durumu fark etmesi üzerine olayı polise bildirdi.

Motosikletli şahıs 2 araca takip cihazı yerleştirdi

25 Mayıs 2018 03:22

Olay, saat 01.15 sıralarında Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 78011 sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, reklam işi yapan Ercüment Çelik gece yarısı eve gelip, otomobilini oturduğu apartmanın altına park etti. Çelik’in evine çıkmasının ardından kimliği belirsiz bir kişi motosiklette gelip 01 BJV 98 plakalı otomobil ile 35 AP 6883 plakalı hafif ticari aracı altına poşete sarılı bir halde takip cihazı yapıştırdı. Kimliği belirsiz kişi daha sonra olay yerinden hızla ayrıldı. 

Apartmanda oturan bir kişi durumu görüp araç sahibi Çelik’e bildirdi. Çelik 01 BJV 98 plakalı otomobilinin altında poşetle sarılı elektronik cihazı görünce, 35 AP 6883 plakalı hafif ticari aracını da kontrol etti. Aynı cihaz diğer aracında da olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri araçta ve cihazlarda inceleme yaptı. İlk incelemelere göre cihazların, takip cihazı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç