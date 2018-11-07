Motosikletli saldırgana müebbet kararı

Bahçelievler'de 13 Nisan 2017 tarihinde motosikleti ile çevresine rastgele ateş eden Eray Aygün'ün (21) yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Eray Aygün Balıkesir Kapalı Cezaevinde'nden SEGBİS sistemiyle bağlanırken, sanık avukatı da hazır bulundu.

Bahçelievler'de 13 Nisan 2017 günü motosiklet üzerinden tabanca ile çevresindeki vatandaşlara rastgele ateş eden Eray Aygün, bir kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettiği, iki kişiyi de kasten yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis ile 56 yıl 4,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay günü orada bulunan ve Eray Aygün'ün sıktığı tabanca mermileri ile baş kısmından yaralanan Tural Asadov (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Alev Bülent Ay, Abdülsamet Işık, Adem Esen, Murat Koç, Hızır Hamzaoğlu ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Eray Aygün, Tural Asadov'u kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası, Abdulsamet Işık'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, Alev Bülent Ay'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, Adem Esen'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, Hızır Hamzaoğlu'nu silahla kasten yaralama suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, Murat Koç'u kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis, ruhsatsız silah kullanma bulundurma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı Begüm Kocamaz olayın sanık tarafından işlendiğine ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle müvekkilinin beraatini talep ederken son sözü sorulan Eray Aygün “Son sözüm yoktur” dedi.

“Başkanım şimdi ben kaç sene aldım? ”

Cezasının okunmasının ardından söz alan Eray Aygün gülümseyerek mahkeme heyetine “Başkanım şimdi ben kaç sene aldım?” diye sordu ve ceza miktarını anlamadığını söyleyerek salonda birkaç kez tekrar ettirdi. Balıkesir Kapalı Cezaevi infaz koruma memurundan kağıt kalem rica eden tutuklu Aygün cezasını not aldı ve görüşme sonunda mahkeme heyetine kolay gelsin dedi.