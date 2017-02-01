Diğer
Kategoriler

Motosikletli torbacı tutuklandı

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyon iki torbacı gözaltına alındı.

Motosikletli torbacı tutuklandı

01 Şubat 2017 15:05

Bodrum KOM ekipleri aldıkları bir duyum üzerine başlattıkları çalışmalar neticesinde Konacık Mahallesinde operasyon düzenledi. Ş. B. K. isimli şüpheliyi üzerinde bir miktar esrar maddesi ile yakalayan ekipler şüphelinin evinde de arma yaptı. Evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesinin yanı sıra hassas terazi, ruhsatsız bir av tüfeği ile bir adet pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirdi.
Şüpheli işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

MOTOSİKLETLE PAKET PAKET DAĞITIYORDU
Bodrum KOM ekipleri gerçekleştirdikleri bir diğer operasyonda ise motosikletle torbacılık yapan bir şahsı gözaltına aldı. Operasyon ilçede motosiklet ile uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen Z.A. isimli şüphelinin takibe alınması ile başladı. Şüpheliyi durduran ekipler motosikletin bagaj bölümünde bir kısmı satışa hazır olan 237 gram esrar maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z. A., uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı. 

Etiketler: motosiklet, torbacı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!