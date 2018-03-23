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Motosikletlinin kıl payı ölümden kurtulduğu anlar kamerada

Zeytinburnu'nda bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savrulup başka bir minibüsün altına girdi.Minibüs şoförünün son anda fark edip frene basmasıyla motosiklet sürücüsü ezilmekten kurtulurken, şahsın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Motosikletlinin kıl payı ölümden kurtulduğu anlar kamerada

23 Mart 2018 09:09
Motosikletlinin kıl payı ölümden kurtulduğu anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza Zeytinburnu'nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yola çıkan motosikletliyi fark etmeyen otomobil sürücüsü hızla motosikletliye çarptı. Motosikletli çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek yolda ilerleyen minibüsün altına girdi. Bu sırada minibüs sürücüsü durumu son anda fark edip frene bastı. Motosikletli minibüs şoförünün hamlesiyle hayatta kaldı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde yola çıkan motosikletliye hızla otomobil çarpıyor. Çarpma sonrası metrelerce savrulan motosikletli minibüsün altına giriyor. Minibüs şoförü ise frene basıp şahsın ezilmesini engelliyor.

Doğan Can Cesur
 

 

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