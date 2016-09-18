Edinilen bilgilere göre kaza Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük kasabasında meydana geldi. İddiaya göre tali yoldan çıkan motosiklet sürücüsü 14 yaşındaki Muzaffer Ü.'ye, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. çarpma sonrasında motosikleti ile savrulan 14 yaşındaki Muzaffer Ü. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Muzaffer Ü. hayatını kaybederken, jandarma ekipleri kazaya karışan otomobil ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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