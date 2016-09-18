Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Motosikletliye çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü kaçtı

Motosikletliye çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü kaçtı

Niğde’de motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Motosikletliye çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü kaçtı

18 Eylül 2016 15:12

Edinilen bilgilere göre kaza Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük kasabasında meydana geldi. İddiaya göre tali yoldan çıkan motosiklet sürücüsü 14 yaşındaki Muzaffer Ü.'ye, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. çarpma sonrasında motosikleti ile savrulan 14 yaşındaki Muzaffer Ü. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Muzaffer Ü. hayatını kaybederken, jandarma ekipleri kazaya karışan otomobil ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. 

Mücahit Bilgi 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!