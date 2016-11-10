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Motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce havaya fırladı

Düzce’de iki otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce havaya fırladı.


10 Kasım 2016 11:45

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kuyumcuzade Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde meydana geldi. Öztürkler istikametine gitmekte olan Coşkun A. idaresindeki otomobile, Uzun Mustafa Caddesi'nden çıkan Ali A. idaresindeki otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Coşkun A. idaresindeki otomobil, orta refüjden karşıya geçerek Enes M. idaresindeki motosikletle kafa kafaya girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Enes M. ile Esra M. metrelerce havaya fırlayarak yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koşarken, kaza yerine 112 acil servis ekipleri ile emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski akışına geri döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Ali Yıldız
 

Etiketler: motosiklet


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