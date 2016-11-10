Edinilen bilgiye göre, kaza, Kuyumcuzade Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde meydana geldi. Öztürkler istikametine gitmekte olan Coşkun A. idaresindeki otomobile, Uzun Mustafa Caddesi'nden çıkan Ali A. idaresindeki otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Coşkun A. idaresindeki otomobil, orta refüjden karşıya geçerek Enes M. idaresindeki motosikletle kafa kafaya girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Enes M. ile Esra M. metrelerce havaya fırlayarak yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koşarken, kaza yerine 112 acil servis ekipleri ile emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski akışına geri döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali Yıldız

