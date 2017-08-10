Motosiklette ölüm riski 16 kat fazla

Hakan Akan, son günlerde artan motosiklet kazaları hakkında açıklama yaptı. Motosikletlerde kaporta ya da hava yastığı gibi önleyicilerin olmadığını belirten Akan, "Sürücüler ne yazık ki aynaları tam olarak kullanmıyor. Aynalar hem bizim hayatımızı hem de başkalarının hayatını kurtarabilir. Aynaya bakmadan açılan bir kapı ve arkadan gelen motosikletin görülmemesi nedeniyle, ölümlü trafik kazaları meydana gelebiliyor. Yine aynı şekilde aynaya bakılmadan yapılan şerit değiştirmeler trafikteki tüm araçları tehlikeye atıyor. Aynaları kullanalım ve kimsenin hayatını karartmayalım" dedi.

"Araca oranla 16 kat riskli"

Motosiklet kullanan kişilerin korumalarının kafalarındaki kask ve üzerlerine giydikleri giysiler olduğunu ifade eden Başkan Akan, "Motosiklet sürücüleri trafik kazalarında araç içinde olanlara oranla 16 kat daha fazla ölüm ve 4 kat daha fazla yaralanma riskine sahip. Motosiklet kazaları şiddetli olaylardır, motosiklet kazalarında yaralanma sıklıkla sürücünün fırlaması ve duran bir nesneye veya yere çarpmasına bağlı oluşur. Koruyucu başlıklar sert dış yapıları ile darbeleri emer ve dağıtır, ciddi kafa yaralanmalarını önler, nesnelerin doğrudan kafa ile temasını engeller" ifadelerini kullandı.

"Kaza önleme programı başlamalı"

Motosiklet kazalarında ölüm ve ciddi yaralanmaların en önemli nedeninin kafa yaralanmaları olduğuna dikkat çeken Akan, bu sebeple birçok ülkede koruma başlığı kullanılmasının yasalarla zorunlu kılındığını ve uygulandığını hatırlattı. Akan "Trafik kazalarını önleme programları yanında motosiklet kazalarını önleme programları da başlatılmalıdır. Kazaları önleme, kaza sırasında yaralanmaların azaltma, yaralılara hızlı acil tıbbi bakımı ulaştırma ve uygun tıbbi bakımı sağlama konusunda etkinlikler düzenlenmeli" diye konuştu.