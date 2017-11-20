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Motosikletten düşen genç yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde motosikletten düşen genç yaralandı.

Motosikletten düşen genç yaralandı

20 Kasım 2017 19:42

Edinilen bilgilere göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü İbrahim Halil A., düşerek yere çakıldı. Yere çakılarak yaralanan 19 yaşındaki genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: kaza, motosiklet, şanlıurfa

 

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