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Mourinho: Fenerbahçe’den avantajlıyız

Manchester United Teknik Direktör Jose Mourinho, grupta Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde olmalarına rağmen kendilerinin avantajlı olduğunu söyledi.

Mourinho: Fenerbahçeden avantajlıyız

04 Kasım 2016 00:45

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin duygusal olarak oynadığını ve galibiyetle ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Türk ekiplerine karşı çok maç yaptığını hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, “Oyuncularıma deneyimimi anlattım. Sahanızda 2-0, 3-0 ve 4-0 kazanabilirsiniz ama bu Türkiye'de tamamen farklı olabilir. Kolay olmayacağını, söyledim. Hazır olun, dedim. Maça uyuyarak başladık. İki savunmacı orta saha olmadan oynamak zor. Futbolun temeli iki kuvvetli orta sahayla başlar. Orta sahada iki sol bekle oynuyoruz. Fenerbahçe hızlı, biz yavaş başladık. Golden sonra oyun farklı hikayeye dönüştü. Oyunu önde oldukları için kontrol ettiler. Biraz provokasyon da yapabildiler. Onların suçu değil bu. Bizim suçumuz. Biz izin verdik öne geçmelerine. 2-0'dan sonra oyuncularım tepki gösterdi ve ellerinden geleni yaptı. Benim için futbol ilk saniyeden başlar ve duygusal oynanır. Fenerbahçe duygusal oynadı ve kazanmayı hak etti” şeklinde konuştu.

“Bu turu geçeceğiz”
Grupta Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde olmasına rağmen kendilerinin avantajlı olduğunu söyleyen Mourinho, “Grupta bir puan geride olmalarına rağmen Fenerbahçe'den avantajlı durumda olduklarını anlatan Mourinho, "Sanıyorum, Fenerbahçe'den daha iyi bir durumdayız. 7 puanları var. Zorya'yı yenerlerse 10 puanları olur. Son maçta Feyenoord'la oynayacaklar. İkisinden birisi o maçta puan kaybedecek. Biz sadece kendimize güveniyoruz. Sonuçları beklememize gerek yok. Bu turu geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ibrahimovic, başarısızlığı sevmeyen biri”
İlk yarıda sakatlanan Paul Pogba'nın durumunu bilmediğini belirten Mourinho, “Ibrahimovic iyi oynuyor. Çok gol kaçırıyor ama son maçlarda harikaydı. Aynı şeyi bugün söyleyemem ama her Premier Lig maçında gol atmasa bile çok iyi oynuyor. Başarısızlığı sevmeyen birisi. Hiçbir sorun yok" diyerek sözlerini tamamladı” dedi. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş

Etiketler: fenerbahçe, maç sonu, Manchester Unıted, Mourinho, UEFA Avrupa Ligi


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