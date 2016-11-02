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Mourinho, yıldızlarla İstanbul yolunda

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Manchester United'ın İstanbul kafilesi belli oldu.

Mourinho, yıldızlarla İstanbul yolunda

02 Kasım 2016 12:55

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da, Teknik Direktör Jose Mourinho yıldız isimleri kadroya dahil etti. İngiltere'de oynanan ilk maçta forma giymeyen Zlatan Ibrahimovic ile birlikte Juan Mata ve Pogba da İstanbul kafilesinde yer aldı. Öte yandan sakatlığı düzelen Henrikh Mkhitaryan da Manchester ile ilk kez bir Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.
Manchester United'ın Fenerbahçe maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"De Gea, Romero, Johnstone; Blind, Jones, Darmian, Fosu-Mensah, Rojo, Shaw; Fellaini, Herrera, Mkhitaryan, Lingard, Mata, Pogba, Schneiderlin, Young; Ibrahimovic, Martial, Rashford, Rooney."

Fenerbahçe - Manchester United karşılaşması yarın 21.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
 

Etiketler: UEFA Avrupa Ligi


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