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Moussa Sow: 'Her zaman galibiyet için sahaya çıkarız'

Fenerbahçe’nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacakları Beşiktaş’ın geçen sezonun devamı niteliğinde bir yıl yaşadığını söyleyerek, “İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de Fenerbahçe’yiz. Her zaman galibiyet için sahaya çıkarız” dedi.

Moussa Sow: Her zaman galibiyet için sahaya çıkarız

02 Şubat 2017 15:53

31. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal formasıyla mücadele eden ve Senegal’in elenmesinin ardından takıma katılan Moussa Sow, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Senegal formasıyla iyi bir turnuva geçirdiğini dile getiren Sow, “Öncelikle takımı değerlendirerek başlamak istiyorum. Senegal için son derece ilgi çekici bir turnuva oldu. O turnuva içerisinde herkes bizi iyi oynarken gördü. Bence Senagal’in de uzun yıllardır en iyi oynadığı Afrika Kupası’ydı. Kamerun’a karşı penaltılarla kaybedip, turnuvanın dışında kaldığımız için de büyük bir üzüntü yaşadık ama futbol böyle bir oyun. Kamerun’u tebrik etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

“İyi bir performans gösterdim”

Kendi performansını da değerlendiren Moussa Sow, şunları söyledi:
“İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. 3 maç oynadım ve ilk 11’de görev aldığım karşılaşmalar da oldu. 1 de gol attım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takımıma katkı sağlamak için mücadele ettim. Genel olarak bu şekilde ifade edebilirim.”

“Geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar”

Beşiktaş karşılaşması hakkındaki görüşlerini de paylaşan başarılı forvet, “Beşiktaş’ın son dönemdeki form durumu iyi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar, şu anda. İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de Fenerbahçe’yiz. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde düşünmeden sahaya çıkıp Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz, Fenerbahçe’yiz ve her zaman galibiyet için sahaya çıkarız. Herkes bizden galibiyet bekliyor, bizim de o maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor” diyerek sözlerini noktaladı. 


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