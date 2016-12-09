Son zamanlarda attığı röveşata golleriyle gündeme gelen Moussa Sow, Feyenoord ağlarına da röveşatayla bir gol gönderdi. Bu golle sarı-lacivertliler maçı 1-0 kazanırken, Sow yine taraftarların gözdesi oldu. Fenerbahçe'nin Feyenoord'u yendiği karşılaşma sonrasında FB TV, Moussa Sow'a özel bir karar aldı.

Moussa Sow FB TV'de canlı yayına röportaja çıkaran, kanal bu sırada yayını ters yaptı. FB TV, Sow'un sözleri bitene kadar yayını ters şekilde yapmaya devam etti.

İşte FB TV'nin ters yayın yaptığı görüntü...



'TERS SOW'

Fenerbahçe’nin Senegalli yıldızı Moussa Sow’un attığı röveşata gollerine ithafen adının ve numarasının ters yazıldığı formalar Fenerium tarafından bir süre önce satışa sunulmuştu. Sow, Çaykur Rizespor karşılaşmasında şık bir röveşata golüne imza atarak hat-trick yapmıştı. Bunun yanısıra Feyenoord karşılaşmasında da attığı röveşata golüyle gönülllere taht kurdu.

ŞEYDA ÖKSÜZ