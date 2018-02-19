Mozambik'te çöp toplama merkezinde göçük: 17 ölü

Mozambik’in başkenti Maputo’da 17 kişi, 15 metrelik çöp yığınının altında kaldı. Çöp toplama merkezinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen göçükte, 7 ev çöp yığınının altında kalırken, birçok kişi de yaralandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve ölü sayısının artabileceği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, çöp yığını altında kalan evlerin yasadışı inşa edildiği ve yetkililerin daha önce konut sakinlerinden evden ayrılmalarını talep ettikleri belirtildi.