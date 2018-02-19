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Mozambik'te çöp toplama merkezinde göçük: 17 ölü

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te çöp toplama merkezinde meydana gelen göçükte 17 kişi hayatını kaybetti.

Mozambikte çöp toplama merkezinde göçük: 17 ölü

19 Şubat 2018 17:08

Mozambik’in başkenti Maputo’da 17 kişi, 15 metrelik çöp yığınının altında kaldı. Çöp toplama merkezinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen göçükte, 7 ev çöp yığınının altında kalırken, birçok kişi de yaralandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve ölü sayısının artabileceği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Öte yandan, çöp yığını altında kalan evlerin yasadışı inşa edildiği ve yetkililerin daha önce konut sakinlerinden evden ayrılmalarını talep ettikleri belirtildi. 

 

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