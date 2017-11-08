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MPS Hastası küçük kız hayatını kaybetti

Giresun’da mukopolisakkaridoz (MPS) hastalığı nedeniyle konuşamayan, yürüyemeyen ve solunum güçlüğü çeken iki kız kardeşin en büyüğü olan Neşe Şagar hayatını kaybetti. Annelerini de geçtiğimiz yıl kaybeden iki kız kardeşe Baba Fikret Şagar ve 14 yaşındaki kızı Esma Şagar bakıyordu.

MPS Hastası küçük kız hayatını kaybetti

08 Kasım 2017 15:52

Doğuştan yakalandıkları MPS hastalığı nedeniyle, soluk alıp verme, yürüme ve konuşma da güçlük çekmesi daha da zorlaşan 12 yaşında ki Neşe Şagar, bu sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Espiye ilçesine bağlı Dikmen köyünde yaşayan aile sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra köye ulaşan sağlık ekipleri MPS hastası küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük kızının cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazını ardından Dikmen köyündeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. 

Resul Yanbul

 

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