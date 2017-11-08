MPS Hastası küçük kız hayatını kaybetti

Doğuştan yakalandıkları MPS hastalığı nedeniyle, soluk alıp verme, yürüme ve konuşma da güçlük çekmesi daha da zorlaşan 12 yaşında ki Neşe Şagar, bu sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Espiye ilçesine bağlı Dikmen köyünde yaşayan aile sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra köye ulaşan sağlık ekipleri MPS hastası küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük kızının cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazını ardından Dikmen köyündeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Resul Yanbul