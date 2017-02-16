MSB memur alımı sınav sonuçları bugün açıklanacak. MSB memur alımı sınav sonuçları ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde alınacak 135 sivil memur için başvuru sonuçları bugün açıklanacak. Memur adayları MSB memur alımı sınav sonuçları açıkladı mı sorusunun cevabını merak ediyor. MSB memur alımı başvuruları 30 Aralık 2016’da başlamış 6 Şubat 2017’de son bulmuştu. Peki MSB memur alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MEMUR ALIMI SINAV SONUÇLARI

MSB memur alımı sınav sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. MSB kendi bünyesinde alınacak 135 sivil memur için 30 Aralık-6 Şubat tarihleri arasında memur alımı başlatmıştı. MSB memur alımı sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. MSB memur alımı sınav sonuçlarına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz.

MSB MEMUR ALIMI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ





Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet,

Erkek Adaylar için;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (iehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

İş Talep Formu (Adaylar mavi tükenmez kalemle doldurup imzalayacaklardır.)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 3(üç) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf

yapıştırılmayacaktır. Form imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.)

Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları, (10)12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.)

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ?

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Öğrenim belgesi

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

İş talep formu

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

Adli sicil kaydı

12 adet vesikalık

