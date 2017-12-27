MTM, 2017 yılında gündemi belirleyen olayların medya raporunu açıkladı

MTM, 2017 yılı boyunca gündemi belirleyen olayların medyaya yansıma raporunu açıkladı. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), referandum süreci, Reina saldırısı, büyükşehir belediye başkanlarının istifası, CHP'nin Adalet yürüyüşü, Reza Zerrab'ın yargılanması, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanıması, magazin dünyasında Vatan Şaşmaz cinayeti, sporda Beşiktaş'ın şampiyonluğu, eğitimde TEOG ve ekonomide KGF ile dolar kuru, yılın öne çıkan konu başlıkları oldular.

Referandumla anayasa değişti

2017 yılının ilk aylarından itibaren kamuoyunun ve siyasi partilerin kitlendiği olay, referandum süreci oldu. Siyasi kanatta AK Parti ve MHP'nin oyu evet olurken, ana muhalefet partisi CHP'nin oyu ise hayırdan yana çıktı. Yüzde 51,4 'Evet' oyu ile anayasa değişikliği kabul edilirken, seçmenlerin yüzde 48,6'sı ise oyunu 'Hayır'dan yana kullandı. Referandum süreci toplamda 1,5 milyonu aşkın habere konu edilerek en çok konuşulan başlıklardan oldu. 'Evet' sonucu ile anayasa değişikliği meydana geldi. Bu değişiklik 625 bin 183 haberde yankı buldu.

16 Nisan’dan sonra Türkiye başkanlık sistemi ile tanıştı

Referandum süreci, anayasa değişikliği derken yılın ilk aylarını atlatan Türkiye, sandıktan çıkan evet oyu ile yeni yönetim şekli olan başkanlık sistemiyle tanıştı. Değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen törenle AK Parti'ye üye oldu. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda, Cumhuriyet tarihinde ilk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemi değiştiğini vurguladı. Başkanlık sistemi, medyada 416 bin 55 haber ile 2017 yılının en çok konuşulan konuları arasındaki yerini aldı.

Türkiye yeni yıla Reina saldırısı ile uyandı

Henüz 2017 yılının ilk saatlerini yaşarken Türkiye, acı haberi gece saat 01.15 sıralarında aldı. İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya terör saldırısı düzenlendi. Eğlenen vatandaşların üstüne uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda, biri polis 39 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlının DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov, adında biri olduğu ve İstanbul Esenyurt'ta kaldığı tespit edildi. Uzun süren takibin ardından zanlı, 17 Ocak'ta kaldığı evde yakalandı. Yılın ilk üzücü olayı olarak kayda geçen saldırı toplam 22 bin 386 habere konu oldu.

Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünü gerçekleştirdi

2017 yılı birçok farklı siyasi olaylara tanıklık etti. Bu olaylardan biri ise en çok konuşulanlar arasında yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği yürüyüştü. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu, 15 Haziran'da Ankara’dan başlayarak İstanbul Maltepe'ye kadar yürüdü. 25 gün süren yürüyüşe, halk tarafından çok sayıda katılım gerçekleşti. Yürüyüş Maltepe’de adalet buluşması olarak gerçekleşen miting ile sona erdi. Rapora göre, adalet yürüyüşü 85 bin 509 haberin konusu oldu.

Beşiktaş şampiyonluğunu kutladı

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonun şampiyonu Beşiktaş oldu. 33'üncü haftada siyah-beyazlılar, Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek 15'inci kez şampiyon oldu. Beşiktaş formasına da 3'üncü yıldızı takmayı başardı. Mayıs ayına 70 bin 551 haber ile damga vuran siyah beyazlı takım hakkında, yıl boyunca medyada yaklaşık 782 bin 500 haber yapıldı.

Magazin dünyası Vatan Şaşmaz cinayeti ile sarsıldı

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos’ta Beşiktaş'ta bir otelde ölü olarak bulundu. Şaşmazın, hayatına son veren kişi ise daha önce aşk yaşamış olduğu iddia edilen eski manken Filiz Aker'di. Aker, Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Soruşturmanın devam ettiği olay ve ünlü sunucu 18 bin 827 haber ile medyada konuşuldu.

Kudüs tartışması dünyada ve medyada ses getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Trump açıklamasında 1995 tarihli 'Kudüs Yasasına'na atıfta bulunarak, bu adımı 'gecikmiş bir karar' olarak nitelendirdi. Açıklamanın ardından Türkiye ve dünyadan büyük tepkiler ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan açıklaması için, "Bu 'biz sizi tanımıyoruz biz yaptık oldu' mantığıdır. Öyle mi diyorsunuz? Biz de sizi tanımıyoruz" dedi.

13 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen Kudüs Zirvesi'nden tarihi bir çağrı yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nden sonra yayımlanan sonuç bildirgesinde Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi. Olayın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Türkiye ve Yemen'in teklifiyle yeni Kudüs tasarısını görüşmeye başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tarihi oylamada, ABD'nin Kudüs'ün İsrail'in başkenti kararına karşı verilen tasarı kabul edildi. Oylamada 128 kabul, 9 ret ve 35 çekimser oy kullanıldı. Oylamaya 172 ülke katıldı. Olay Aralık ayının başında meydana gelmesine rağmen, medyada ay boyunca 93 bin 44 haberde yansıma buldu. Kısa sürede tüm medyanın gündeminde olması ile birlikte medyada en çok ses getiren olaylardan biri olarak kayda geçti.

Reza Zarrab yargılandı

Türkiye ve dünya gündemini meşgul eden önemli başlıklardan biri Reza Zarrab'ın ABD'de yargılanmasıydı. ABD'nin İran'a nükleer programı nedeniyle uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanan Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla yargılandı. Birçok ülkede sürecin takip edildiği dava 43 bin 82 haberle medya yer aldı.

Melih Gökçek istifa etti

Ankara'da siyasilerin bir numaralı gündemi olan Melih Gökçek’in istifası büyük yankı uyandırdı. 23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Melih Gökçek 22 Ekim günü istifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine istifa kararı alan Gökçek, 21 bin 509 haberle adından söz ettirdi.

Diplomatik krizler

Yıl boyunca medyada bu başlıkların yanı sıra dikkat çeken diğer başlıklarda vardı. Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyareti engellemesi, diplomatik krizi beraberinde getirdi. Mart aynın gündemine damga vuran diplomatik kriz, o ay yazılı basında 12 bin 918, görsel basında 2 bin 214, internet medyasında ise toplam 101 bin 56 habere konu edildi.

Türkiye'nin dış ilişkilerinde etkili rol oynayan bir diğer krizi ise Haziran ayında Katar ile yaşandı. Katar Krizi, Suudi Arabistan’ın başta olmak üzere diğer altı Arap ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararıyla ortaya çıktı. Haziran ayının gündemini belirleyen bu olay ay boyunca yazılı basın, görsel basın ve internet medyasında toplamda 106 bin 728 ile konuşuldu.

Şampiyon halterci Süleymanoğlu vefat etti

Türkiye için büyük başarılar elde etmiş ve adını altın harflerle tarihe yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun vefatı, 2017 yılının üzücü olayları arasında yer aldı. Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye’yi yasa boğan Naim Süleymanoğlu, medyada 16 bin 148 haber ile yer aldı.

Rapora göre 2017 yılı başlıkları şöyle:

Kuzey Irak’ta referandum

ABD ile vize krizi

Almanya ile yaşanan gerilim

OHAL kararları

Bylock tutuklamaları

Kredi Garanti Fonu

Sanatçılar Bülent Kayabaş ve İbrahim Erkal’ın vefatı

Yeşilçam’ın usta oyuncuları Fikret Hakan ve Hakan Balamir'in vefatı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevden alınması

İYİ Parti’nin kuruluşu

İstanbul-Ankara-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlarının istifası

