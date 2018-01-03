MTM, 2017 yılının en popüler dizileri açıkladı

Yıl boyunca başlayan biten diziler, reytinglere yenik düşen diziler, izlenme rekorları kıran diziler derken, televizyon ekranlarında birçok dizi izlendi. MTM, 2017 yılı boyunca yazılı basında en çok konuşulan yerli dizileri araştırdı. Araştırmaya göre, 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisi listenin ilk sırada yer aldı. Onu 2014 yılında yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul ve 2015 yılından bu yana ekranlarda yer alan Kırgın Çiçekler dizisi takip etti.

12 sezon boyunca izleyici karşısında olan Arka Sokaklar dizisi, basında en çok habere konu olan yerli dizi oldu. Polisiye dizi, yıl boyunca 5 bin 710 haberle basında adından söz ettirdi.

Reyting sıralamasında genelde üst sıralarda yer alan Diriliş Ertuğrul dizisi, en çok konuşulan ikinci dizi oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı dizi yıl boyunca basında 4 bin 545 habere konu oldu.

Gençlik ve aile dizisi olarak yayınlanan Kırgın Çiçekler, basında da adından söz ettirdi. Yetiştirme yurdunda kalan kızların hayatının konu edildiği dizi, 3 bin 435 haberde yansıma buldu.

2012 yılında başlayan, 6 sezon boyunca ekranda bulunan ve başrollerini Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga, İlker Ayrık'ın paylaştığı Seksenler dizisi, 228'inci bölümüyle geçtiğimiz Mayıs ayında final yapmıştı. Bir dönem dizisi olan Seksenler, basında konu olduğu 3 bin 333 haberle konuşuldu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın yer aldığı dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, konuşulan bir diğer yerli dizi oldu. 2017’nin son haftasında yayınlandığı gün reyting rekortmeni olan dizi 3 bin 266 haberler 2017 yılını geride bıraktı.

Rapora göre, basında en çok konuşulan diğer diziler 3 bin 146 haberle İstanbullu Gelin, bin 913 haberle Kiralık Aşk oldu.