Diğer
Kategoriler

MTM, sabit telefon, cep telefonu ve internet sektörünü araştırdı

Medya Takip Merkezi (MTM), sabit telefon, cep telefonu ve internet gerçeğinin medyadaki nabzını tuttu.

MTM, sabit telefon, cep telefonu ve internet sektörünü araştırdı

04 Ağustos 2017 12:01

Yaşam standartlarının değiştiği ve temel ihtiyaçların farklılaştığı şu günlerde, vazgeçilmez gereçlerden birinin cep telefonu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Türkiye, iletişim toplumunun sembolü haline gelen cep telefonu ve teknoloji kullanımı ile hızla gelişen ülke konumuna ulaştı. Medya Takip Merkezi (MTM), sabit telefon, cep telefonu ve internet gerçeğinin medyadaki nabzını tuttu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ayrı ayrı açıkladığı veriler, Türkiye'de iletişim alanında en çok aboneliğin cep telefonu olduğunu ortaya koydu. TÜİK, 2017 Mart ayı sonu itibarıyla sabit telefon, cep telefonu ve internet abone sayısını açıkladı. Bu verilere göre, 75 milyon 724 bin 413 abone sayısı ile cep telefonu birinci sırada, 64 milyon 335 bin 111 abone sayısı ile internet ikinci sırada yer alırken, 11 milyon 009 bin 614 abone sayısı ile sabit telefon üçüncü sırada yer aldı.

Sabit telefon kullanımının geride kaldığı bir döneme girildi

Cep telefonu kullanımının oldukça yaygınlaşması ve akıllı telefonların barındırdığı internet özelliğine gösterilen ilgi, sabit telefon kullanımının artık geride kaldığı bir döneme işaret ediyor. Gündelik yaşamda telefon kullanımının, Türkiye'de başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1911 yılından bugüne nasıl değiştiği, gözle görülür bir gerçeğe dönüştü. GSM üzerinden konuşmanın başlangıcı kabul edilen 90'lı yıllardan itibaren ise mobil telefonlar, ceplerimizin birini sürekli dolduran veya çantamızdan eksik olmayan temel ihtiyaç haline geldi. İlk zamanlarda telefon görüşmesi yapmak dışında fazla özelliği olmayan cep telefonları, bugün tüm dijital hayatı yönlendiren araçların başında geliyor.

MTM'nin raporuna göre, 1 Mayıs - 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında sabit telefon, cep telefonu ve internet hakkında yapılan haberlerin toplamı 406 bin 899 iken, bunun dağılımı ise yazılı basında 73 bin 833 ve internet medyasında ise 333 bin 66 şeklinde gerçekleşti. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!