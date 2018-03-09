Diğer
Kategoriler

MTM siyaset dünyasında öne çıkan başlıklarını belirledi

Medyada Şubat ayında en çok konuşulan başlık Zeytin Dalı Harekatı oldu. Medyada öne çıkan bir diğer başlık ise çocuk istismarı olarak belirlendi.

MTM siyaset dünyasında öne çıkan başlıklarını belirledi

09 Mart 2018 13:59

Medya Takip Merkezi (MTM), Şubat ayında medyada öne çıkan siyaset ve toplumsal yaşam konularının başlıklarını belirledi. Yapılan incelemeye göre en çok konuşulan başlık Zeytin Dalı Harekatı oldu. Medyada öne çıkan bir diğer başlık ise çocuk istismarı olarak belirlendi. Siyasiler çocuk istismarı konusunu meclise taşıdı ve tüm partilerden destek geldi. 

20 Ocak’ta başlayan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda yaklaşık 1,5 ay geride bırakıldı. Bu sürede 85 noktada kontrol sağlandı. Azez ve Bülbül arasındaki hat birleştirildi. Medyada yapılan incelemeye göre tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği sınır dışı operasyon ay boyunca toplam 342 bin 785 haberde yer alarak ayın en çok konuşulan başlığı oldu.

Çocuk istismarı meclisin gündemine taşındı 

Annesi kolon kanseri olan 4,5 yaşındaki kız çocuğunun, babasının 1,5 yıl boyunca kendisine tecavüz ettiği ortaya çıkınca tepkiler art arda geldi. Yaşanan bu vahşet olayın sonucunda, halkın yanı sıra siyasiler de tepkisini ortaya koydu ve çocuk istismarı konusunu meclise taşıdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuklara yönelik istismarla ilgili olarak ,"Kimyasal hadım da gündeme gelecek" dedi. 

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında, Çocuk İstismarı Komisyonu oluşturuldu. Ayrıca Akdağ, konuyla ilgili veri toplamak için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile beraber özel bir ekip oluşturulduğunu belirtti. Tüm siyasi partilerin destek verdiği konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi, çocuk istismarında 9 maddelik eylem planı hazırladı. Milliyetçi Hareket Partisi ise kadın, çocuk ve hayvana şiddette araştırma önergesi verdi. Şubat ayı boyunca çocuk istismarıyla ilgili medyada 19 bin 309 habere yer verildiği tespit edildi.

Partiler ittifak kurma yolunda 

MHP ve AK Parti, partilerin seçimlerde ittifak yapması için ortak bir komisyon kurdu. Komisyonda 26 maddelik bir mutabakat imzalandı. AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren seçim ittifakının, 9 maddesi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Partilerin ittifak çalışmalarında şimdilerde konuşulan konu ise Ak Parti ve MHP dışında kalan diğer partilerin ittifaka bakış açıları oldu. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ilkeler ittifakı önerisine nasıl bakıyorsunuz sorusu üzerine; olumlu baktığını, belirlenen ilkler doğrultusunda birliktelik sağlanabileceğini belirtti. Partilerin ittifakı ile ilgili medyada toplam 28 bin 727 haberin yer aldığı belirlendi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç