MTM siyaset dünyasında öne çıkan başlıklarını belirledi

Medya Takip Merkezi (MTM), Şubat ayında medyada öne çıkan siyaset ve toplumsal yaşam konularının başlıklarını belirledi. Yapılan incelemeye göre en çok konuşulan başlık Zeytin Dalı Harekatı oldu. Medyada öne çıkan bir diğer başlık ise çocuk istismarı olarak belirlendi. Siyasiler çocuk istismarı konusunu meclise taşıdı ve tüm partilerden destek geldi.

20 Ocak’ta başlayan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda yaklaşık 1,5 ay geride bırakıldı. Bu sürede 85 noktada kontrol sağlandı. Azez ve Bülbül arasındaki hat birleştirildi. Medyada yapılan incelemeye göre tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği sınır dışı operasyon ay boyunca toplam 342 bin 785 haberde yer alarak ayın en çok konuşulan başlığı oldu.

Çocuk istismarı meclisin gündemine taşındı

Annesi kolon kanseri olan 4,5 yaşındaki kız çocuğunun, babasının 1,5 yıl boyunca kendisine tecavüz ettiği ortaya çıkınca tepkiler art arda geldi. Yaşanan bu vahşet olayın sonucunda, halkın yanı sıra siyasiler de tepkisini ortaya koydu ve çocuk istismarı konusunu meclise taşıdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuklara yönelik istismarla ilgili olarak ,"Kimyasal hadım da gündeme gelecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında, Çocuk İstismarı Komisyonu oluşturuldu. Ayrıca Akdağ, konuyla ilgili veri toplamak için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile beraber özel bir ekip oluşturulduğunu belirtti. Tüm siyasi partilerin destek verdiği konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi, çocuk istismarında 9 maddelik eylem planı hazırladı. Milliyetçi Hareket Partisi ise kadın, çocuk ve hayvana şiddette araştırma önergesi verdi. Şubat ayı boyunca çocuk istismarıyla ilgili medyada 19 bin 309 habere yer verildiği tespit edildi.

Partiler ittifak kurma yolunda

MHP ve AK Parti, partilerin seçimlerde ittifak yapması için ortak bir komisyon kurdu. Komisyonda 26 maddelik bir mutabakat imzalandı. AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri de içeren seçim ittifakının, 9 maddesi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Partilerin ittifak çalışmalarında şimdilerde konuşulan konu ise Ak Parti ve MHP dışında kalan diğer partilerin ittifaka bakış açıları oldu. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ilkeler ittifakı önerisine nasıl bakıyorsunuz sorusu üzerine; olumlu baktığını, belirlenen ilkler doğrultusunda birliktelik sağlanabileceğini belirtti. Partilerin ittifakı ile ilgili medyada toplam 28 bin 727 haberin yer aldığı belirlendi.