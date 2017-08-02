MTM, Temmuz ayı magazin ve sanat dünyasında en çok konuşulan konuları açıkladı

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) her ay düzenli hazırladığı, magazin ve sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri içeren Temmuz ayı raporu açıklandı. Ünlü popçu Demet Akalın, verdiği konserlerle yaz sezonuna hızlı girerken, sevenlerini de coşturmaya devam etti. Yaz sezonunu çalışarak geçiren ünlüler arasında yer alan Demet Akalın'ı, eşi ve kızı da yalnız bırakmadı. Rapora göre, Demet Akalın 5 bin 184 haberle listenin zirvesinde yer aldı.

Müzik dünyasının usta ismi Harun Kolçak'tan gelen acı haber, sanat dünyasını yasa boğdu. 62 yaşındaki sanatçının ölümünün ardından birçok ünlü, sosyal medya aracılığıyla üzüntülerini paylaştılar. Harun Kolçak, 4 bin 53 habere konu olarak listenin ikinci sırasında yer aldı.

Megastar Tarkan'ın geçtiğimiz ay merakla beklenen albümü sevenleriyle buluşurken, şimdilerde ise yaz sezonunda verdiği konserlerle adından söz ettirdi. Tarkan, 3 bin 812 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara, gerek basının gerekse sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hara'nın ünlü mankenle birlikte olduğunu açıklaması çeşitli polemikleri beraberinde getirirken, ilişkinin reklam olduğuna dair yorumlar da basına yansıyan iddialar arasındaydı. Raporda, Adriana Lima 3 bin 489 haberle dördüncü sırada yer alırken, Metin Hara 3 bin 305 haberle beşinci sırada yer aldı.

Temmuz ayında Selin İmer'le nikâh masasına oturan ünlü popçu Mustafa Ceceli, 3 bin 34 haberle listenin altıncı sırasında yer aldı.

Şu sıralar Aslı Enver'le yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Murat Boz, gerek basında gerekse sosyal medyada adından sıklıkla söz ettirmeye devam etti. Diğer yandan, ünlü sanatçı 'Kardeşim Benim 2' filminin çekimlerine start verirken, sevgilisi Aslı Enver'in kadroda yer almayacağı da kesinleşti. Murat Boz, 2 bin 587 haberle listenin yedinci sırasında adından söz ettirdi.

Eylül ayında nikâh masasına oturacak olan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çifti hazırlıklarına devam ederken, sosyal medya üzerinden de düğün hazırlıklarını takipçileriyle paylaştı. Acun Ilıcalı, 2 bin 384 haberle listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Sanat dünyasında art arda acı kayıplar yaşandı. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fikret Hakan ve Hakan Balamir'in hayatını kaybetmesinin ardından Yeşilçam'ın 'Şoför Nebahat' karakteriyle bilinen 89 yaşındaki Sezer Sezin de vefat etti.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'le Haziran ayında hayatını birleştiren Burak Özçivit, balayından dönerek “Kardeşim Benim 2” filminin çekimlerine başladı. Burak Özçivit, 2 bin 123 haberle onuncu sırada yer aldı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari' adlı yeni şarkısının klibiyle adından söz ettirdi. Youtube'da en çok dinlenen Türkçe şarkı rekorunu elinde tutan Aleyna Tilki, ilk 24 saatte 5 milyonun üzerinde izlenerek rekor kırdı. Genç şarkıcı, bin 464 habere konu edildi.