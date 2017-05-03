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MTM'nin raporuna göre Nisan'da en fazla İbrahim Erkal'ın haberi yapıldı

Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre Nisan'da yoğun bakımda tedavisine devam edilen İbrahim Erkal en fazla haberi yapılan olay oldu.

MTMnin raporuna göre Nisanda en fazla İbrahim Erkalın haberi yapıldı

03 Mayıs 2017 15:19

Medya Takip Merkezi (MTM) Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı, magazin ve sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri içeren Nisan ayı raporunu açıkladı. 12 Nisan’da evinin otoparkında beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal’ın yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Sağlık durumunda olumlu bir gelişme yaşanmaması, ailesi kadar sevenleri ve sanat çevresini de üzdü. İbrahim Erkal, 6 bin 271 haberle magazin ve sanat basınında listenin ilk sırasında yer aldı.

Listenin ikinci sırasında, 3 bin 383 habere konu edilen yapımcı Acun Ilıcalı vardı. Sevgilisi Şeyma Subaşı'yla hayatını birleştirme kararı alan Ilıcalı, evlilik haberlerini doğruladı. Şeyma Subaşı evlenecekleri ile ilgili haberi sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Çiftin Eylül ayında nikâh masasına oturacakları öğrenildi.

Listenin üçüncü sırasında ünlü komedyen Cem Yılmaz 3 bin 22 haberle yer aldı. G.O.R.A ve A.R.O.G filmlerinin devamı olan ArifV216, Ocak 2018’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Yılmaz, yeni filminin oyuncu kadrosunu açıklamaya devam ederken eski eşi Ahu Yağtu, Seda Bakan, Özge Özberk, Farah Zeynep Abdullah, Ozan Güven, Kerem Alışık, Mert Fırat, Mustafa Sandal, Özkan Uğur, Zafer Algöz, kadroda yer alacağı duyurulan isimler arasındaydı.

Yeni pop albümü için gün sayan Megastar Tarkan ise 2 bin 243 haberle listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirirken sevenleri ve dostları son yolculuğuna uğurladı. Usta oyuncu Kayabaş, 2 bin 151 habere konu oldu.

MTM’in aynı listesine göre, evlilik programı sunucusu Esra Erol 2 bin 509 habere konu edilirken, sanatçı Müjdat Gezen’in sanat merkezinin kundaklanma girişimine yönelik dava süreci bin 832 haberle yer aldı.

Karizmatik oyuncu Ozan Güven, başrolünü üstlendiği “Fi” dizisinde oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güven hakkında bin 794 haber yapıldı.

29 Haziran’da evleneceklerini söyleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hazırlıklara başladı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, bin 762 haberle listede yer aldı.
 

Etiketler: ibrahim erkal, MTM


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