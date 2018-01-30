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MTV ilk taksit ödemelerinde son 1 gün

Sürücülerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) Ocak ayında yapılacak ilk taksit ödemesini en geç 31 Ocak Çarşamba günü yapmaları gerekmektedir.

MTV ilk taksit ödemelerinde son 1 gün

30 Ocak 2018 09:31

Yılda iki eşit taksit olarak Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesinin en geç 31 Ocak Çarşamba günü yapılması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecekler.

MTV ödeme seçenekleri
Sürücüler anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapabilirler. Aynı zamanda GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme yapmak mümkün. 

Etiketler: mtv, mtv ödemesi, MTV parası

 

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