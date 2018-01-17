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MTV ödemeleri mobil banka uygulamalarından yapılabiliyor

1 Ocak itibariyle başlayan 2018 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemeleri mobil banka uygulamalarından kolayca yapılabiliyor.

MTV ödemeleri mobil banka uygulamalarından yapılabiliyor

17 Ocak 2018 10:40

2018 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ilk taksit ödemesi 1 Ocak 2018 tarihinde başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), söz konusu ödemelerinde anlaşmalı olan bankaların mobil uygulamaları üzerinden de kolayca yapılabileceğini duyurdu. GİB açıklamasında MTV ödeme yollarını şu şekilde sıraladı:
“GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak,

Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile,

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,
PTT İşyerlerine başvurarak,

Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilir.”

Açıklamada ayrıca internet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi. 

Etiketler: MTV ödemeleri

 

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