MTV taksit yapan bankalar 2018 hangileri ? MTV borç sorgulama ve hesaplama

2018 MTV TABLOSU

1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

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İş Bankası Maximum Kart’la MTV 3 taksit

İş Bankası Maximum Kart’ınızla gib.gov.tr üzerinden yapacağınız 200 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 2 taksit , İş Cep uygulaması ve İnternet Şubesi üzerinden yapılacak 200 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit fırsatı!

Kampanyaya dâhil olan kartlar: İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları (Maximum, MercedesCard, Maximiles), İş Bankası Bankamatik Kartı, Privia Kredi Kartı , Şirket Kredi Kartı, Vadematik Kart.

Kampanyaya dâhil olmayan işlemler: Aidatsız kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Ek Koşullar: Kampanya 02-31 Ocak 2018 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Taksit ayrıcalığı için 200 TL alt tutar limiti bulunmaktadır. Gib.gov.tr üzerinden yapılacak 200 TL ve üzeri MTV ödemelerine otomatik 2 taksit, İnternet Şube ve İşCep uygulaması üzerinden yapılacak 200 TL ve üzeri MTV ödemelerine ise tek çekim, 2 ve 3 taksit fırsatı seçimlik olarak sunulacaktır. İş Bankası Kredi Kartı ile internet şubemizden taksitli ödemeyi tercih eden müşterilerimize herhangi bir vade farkı yansıtılmayacaktır. Bankamatik Kartı ile yapılan ödemelerde taksitlendirme yapılmayacaktır. Çağrı Merkezinden yapılan ödemelerde taksitlendirme yapılmayacaktır.

Worldcard’a MTV 3 taksit



Verginizi Worldcard’ınızla www.worldcard.com.tr’den, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya Yapı Kredi Mobil’den ve www.gib.gov.tr’den 3 taksitle ödeyebilirsiniz.

Üstelik MTV ödemesini Yapı Kredi kredi kartı ile ödeyen veya şubelerindeki hesapları ile veya ATM’ den ödeme yapanlara;

– Sonax’ta Hybrid Boya Temizleme, Parlatma ve Koruma paketi 570 TL yerine 285 TL.

– Otopratik’te periyodik bakım işçilik hizmetinde %50 indirim.

MTV ödemesine taksit yapmak istemeyen kart sahipleri 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı’ndan taleplerini ilettikleri takdirde 3 taksit uygulanmayacaktır.

Bonus’a MTV 3 taksit



BonusFlaş, Garanti İnternet, Garanti Cep, 444 0 333 Alo Garanti ve Garanti Paramatik’lerden yapılan tüm Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit fırsatı sunulacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi gib.gov.tr’den ödeme seçeneklerinden GarantiPay seçilip kart bilgileri girmeden yapılan ödemelere ücretsiz 3 taksit, ödeme seçeneklerinden kredi kartı seçilip kart bilgileri girilerek yapılan ödemelere ve garanti.com.tr’den yapılan ödemelere ücretsiz 2 taksit fırsatı sunulacaktır.

Akbank kartlarına MTV’de 3 taksit fırsatı



1 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında MTV kampanyası ile motorlu taşıtlar vergisi ödemesini Akbank Direkt ile hem kolayca yapın hem de Akbank kredi kartları ile ücretsiz 3 taksit ödeme avantajından faydalanın.

MTV ödeme işlemini Akbank hesabınız veya Akbank kredi kartınız ile;

-Akbank Direkt’ten

-Axess Mobil’den

-www.gib.gov.tr ‘den

-Akbank Telefon Şubesi’nden,

-Size en yakın Akbank Şube ve ATM’lerinden yapabilirsiniz.

Kampanyadan Axess, Wings, Free, Bank’O Card Axess, Axess Business, Axess KOBİ ve Wings Business sahipleri faydalanabilir. Bank’O Card Axess kartlar 3 taksit kampanyasından Gib.gov.tr üzerinden yapacakları ödemelerde yararlanabilir.

Cardfinans’a MTV’de 2 taksit fırsatı



Ocak ayı boyunca CardFinans kredi kartınız ile https://www.qnbfinansbank.com/vergi-kolay/ , www.gib.gov.tr, İnternet/Cep Şubemizden veya şubelerimizden yapılacak Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine 3 taksit fırsatı!

İlgili dönem içerisinde tüm tek çekim ödemeler 3 taksite bölünecek olup, tek çekim ödeme opsiyonu bulunmayacaktır.

Ticari kredi kartı sahipleri taksit kampanyasından kart bazında, bireysel kredi kartı sahipleri ise müşteri bazında faydalanır.

İnternet/Cep Şubemiz ve tüm QNB Finansbank Şubeleri üzerinden hesaptan da ödeme yapılabilir. Ancak bu ödemelerde taksit uygulaması geçerli olmayacaktır.

Bireysel ve ticari banka kartları, sanal kartlar, Enpara.com kredi kartları ve ParaPuan kullanılarak yapılacak ödemeler taksit kampanyalarına dahil değildir.

Halkbank Paraf Paraf’la MTV’de 3-5 taksit fırsatı



Motorlu Taşıtlar Vergisi’ ni Paraf ile 3 veya 5 taksitte ödeyin, lastik.com’ da “4 Lastik Al-3 Öde” fırsatını yakalayın!

1 Ocak – 4 Şubat 2018 tarihleri arasında Halkbank İnternet Şubesi’nden, Halkbank Dialog’ dan ya da gib.gov.tr’ den gerçekleştirilecek MTV ödemeleri 500 TL’ye kadar 3 taksit, 500 TL ve üzeri 5 taksit olarak gerçekleşecektir.

Kampanya döneminde peşin ödeme opsiyonu geçerli olmayacaktır.

Parafly, Ek, Sanal ve Bussines kartlar kampanyaya dahil olup, iptal/iade işlemleri ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler dahil değildir.

Geçmişe yönelik yararlandırma yapılmayacaktır.

TEB Bonus’a 3 taksit



018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme zamanı geldi. 31 Ocak 2018 tarihine kadar TEB Bonus Card’ınız, TEB Worldcard’ınız ile CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması veya gib.gov.tr’den yapacağınız MTV ödemelerinize 3 taksit fırsatı!

Kampanya Detayları:

-Kampanya 01.01.2018 – 31.01.2018 tarihleri arasında geçerlidir.

-Kampanya kapsamında alt limit olmaksızın 3 taksit yapılacaktır.

-Kampanya dahilinde taksitlendirilecek MTV ödemesi, asıl kart müşterisi başına en fazla 100.000 ₺’ dır. 100.000₺ üzerindeki tutarlar taksitlendirilmeyecektir.

-Taksit yapılabilmesi için bireysel müşteriler, ödeme yapmadan önce CEPTETEB Mobil Uygulaması MTV kampanya sayfasından katılım başvurusunu iletmeli ya da bankada kayıtlı cep telefonundan MTV yazıp 4616’ya SMS göndermelidir.

-Katılım talebi iletildikten veya SMS gönderildikten sonra yapılan işlemlere taksit uygulanacaktır.

– Gönderilen SMS’ler KDV ve ÖİV dahil tüm operatörler için 0,65 TL’dir.

-Sade kartlar hariç tüm bireysel ve ticari kredi kartları kampanya kapsamındadır.

-Ticari kart sahiplerinin MTVTİCARİ boşluk kartın son 4 hanesini yazıp 4616’ya SMS göndermeleri gerekmektedir. (Örnek: MTVTİCARİ 2222)

Ziraat Maximum Kart’a MTV 3



MMTV’yi 3 taksitte ödeyin yola Ziraat Maximum ile devam edin!

Kampanya Koşulları:

– Kampanya 01 -31 Ocak 2018 tarihleri arasında geçerlidir.

– Kampanya kapsamında Ziraat Maximum kartlarla ATM, İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve www.gib.gov.tr’den yapılacak 100 TL ve üzeri MTV ödemeleri için 3 taksit yapılacaktır.

– Ziraat Bankası A.Ş kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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