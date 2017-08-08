Muayene sırası alamadığı için kadın doktoru darp etti

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını hastaneye getiren Abdullatip K. adındaki bir genç, iddiaya göre hastanenin psikiyatri servisine randevusuz geldi. Daha sonra randevu alamadığı gerekçesiyle hastanenin psikiyatri bölümünde görev yapan Uzm. Dr. Serap Orhan’ın odasına giren Abdullatip K., kapıyı içeriden kilitleyerek içeride doktorla tartışmaya başladı. Kilitli odada uzun süre tartışan ikili arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonucu iddiaya göre Abdullatip K., Doktor Serap Orhan’ı darp etti. Daha sonra dışarı çıkan zanlı odanın kapısını sertçe açtığı sırada kapının arkasında bulunan Uzm. Dr. Serap Orhan başını kapıya çarptı. Başından yaralanan Uzm. Dr. Serap Özkan, görev yaptığı hastanede tedavi altına alınırken, kendisini darp ettiği iddia edilen şüpheli Abdullatip K. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, hastanede görev yapan diğer sağlık personelleri de meslektaşlarına yönelik yapılan darp olayını kınadı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

