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Mübadelede hayatını yitirenler Kuşadası’nda anıldı

Kuşadası Selanik Mübadilleri Rumeli Göçmenleri Derneği tarafından zorunlu nüfus mübadelesinin 95. yıldönümü nedeniyle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir anma etkinliği düzenlendi. Anmada mübadele sırasında yaşamını yitirenler anısına denize karanfiller bırakıldı.

Mübadelede hayatını yitirenler Kuşadasında anıldı

31 Ocak 2018 05:12

30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan "Zorunlu Nüfus Mübadelesi" anlaşması gereğince Türkiye ve Yunanistan arasında göç etmek zorunda bırakılan mübadillerin yaşadıklarını anlatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda Kuşadalı mübadilin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da katıldı.
Etkinlikte konuşan Kuşadası Selanik Mübadilleri Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı Altunsoy, mübadelenin izlerinin günümüzde hala görüldüğünü belirterek “Zorunlu nüfus mübadelesi büyük bir dramdır. İzlerini günümüzde bile görebiliyoruz. Bu acıları yaşamış ailelerin çocukları olarak o zor günleri anmayı bir görev biliyoruz. Kuşadası Belediyesi ve Sayın Başkanı Özer Kayalı her özel günümüzde bizlerin yanında oluyorlar. Yakın zamanda Kuşadası Belediyesi’nin büyük desteği ile bir Mübadele Evi açacağız. Türkiyeli mübadiller olarak en önemli isteğimiz atalarımızın doğduğu topraklara vize gibi prosedürler olmadan özgürce seyahat edebilmek” dedi.

Altunsoy’un ardından konuşan Belediye Başkanı Kayalı ise mübadele yıllarında büyük acılar yaşandığını belirterek insanlar arasında etnik ve dinsel ayrımcılık yapmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Başkan Kayalı “Benzer acıların birdaha yaşanmaması temennisi ile göç yollarında yaşamını yitiren mübadilleri saygıyla anıyorum” dedi.

Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından zorunlu nüfus mübadelesinde yaşamını yitirenler anısına denize karanfil bırakılması ve lokma dökülmesiyle devam etti. 

Zafer Hacısalihoğlu

 

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