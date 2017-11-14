Mücevher Fırsat Günleri 20'nci kez kaplarını açtı

Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, kapılarını 20'nci kez Kadıköy'de açtı. 19 Kasım tarihlerine kadar Kadıköy Halk Eğitim'de düzenlenen etkinliğe, 25 üretici ve toptancı firma katıldı. Halk tarafından her zaman yoğun ilgi gösterilen etkinlik kapsamında, yüzde 70’e varan indirimlerle pırlanta, elmas, yakut, zümrüt tek taş yüzükler, kolyeler, yüzükler ve küpeler bulmak mümkün.

''Türkiye'nin ilk ve tek gerçek mücevher fırsat günler''

Etkinlik hakkında bilgi veren Sereks Fuarcılık Genel Müdürü Gökhan Yardan, ''Türkiye'nin ilk ve tek gerçek mücevher fırsat günler bu organizasyon, bunu vurgulamak lazım. Organizasyon içinde 25 tane gerçekten imalatçı olan firma var. Bu firmaların en önemli özelliklerinden bir tanesi; firmalar, sezon sonu olduğu, yılbaşına yaklaştığı ve yeni mallar üretecekleri için ellerindeki ürünleri uygun fiyatlara, orijinal ve sertifikalı olarak satıyorlar. Bu sene değişik ve gerçek mücevherler var. Gelecek olan her ziyaretçiye hitap edebilecek rakamlarda mücevherler var. En ucuzundan en pahalısına kadar mücevher mevcut. 120-150 bin TL civarındaki mücevher, 80-90 bin TL civarında. Sezon yavaş yavaş bitiyor, kış sezonuna geçiliyor. Yılbaşı koleksiyonları açılıyor. Üreticini elinde kalan ürünler en son fiyattan verip bir an evvel yeni sezona hazırlık yapmak istiyor. Ücretsiz tamir ve bakım atölyemiz var. Lokasyon olarak ulaşım kolay. 19 Kasım tarihine kadar saat 10.30 ve 20.00 saatleri arasında etkinlik devam edecek'' şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan bir firmanın satış danışmanı Hakan Ünsaloğlu, ''Fuarın 20'ncisi düzenleniyor. Mücevher ve altın olarak katılım gösterdik. Tektaş pırlanta, beştaş pırlanta, swarovski taşlarımız, 22 ayar takılarımız mevcut. Pırlantada yüzde 60-70 kadar indirimlerimiz oluyor. İmalat fiyatlarına veriyoruz. Dışarıdaki taşlar gibi değil, kaliteli taşlar. Burada herkes üretici firma ve sertifikalı taşlar kullanılır'' dedi.

Ücretsiz bakım ve onarım, Mücevher Fırsat Günleri'nde

Mücevher Fırsat Günleri'nde, ücretsiz bakım ve onarım standı da yer alıyor. Bu stantlarda, eskimiş, kopmuş ya da yıpranmış ziynet eşyaları için bakım, tamirat ve cila gibi işlemler ücretsiz yapılıyor.

Gözlere ve fiyatıyla ceplere hitap eden etkinlik

Üretici ve toptancı firmaların stok ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı sattığı Mücevher Fırsat Günleri'nde her keseye uygun mücevherin yer aldığı belirtildi. Etkinlik, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.