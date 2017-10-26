'Mücevher Fırsat Günleri' Başakşehir'de başladı

Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, 29 Ekim tarihlerinde kadar Başakşehir'de 20 tane üretici ve toptancı firmaların katılımıyla devam edecek. Bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlik kapsamında, yüzde 70'e varan indirimlerle tek taş yüzükler, kolyeler, yüzükler ve küpeler bulmak mümkün. Mücevher Fırsat Günleri'ni ziyaret edenler, fiyatların uygunluğu ve modellerin çeşitliliğinden memnun olduklarını belirtti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sereks Fuarcılık Genel Müdürü Gökhan Yardan, ''Etkinliği gelenekselleştirdik. Bunu etkinliği özellikle sezon geçişlerinde yapıyoruz. Katılımcı olarak şuanda 20 firmamız var. Bunların tamamı üretici firmadır. Sezon geçişlerinden dolayı yeni koleksiyonunu hazırlarken, ellerinde kalmış olan stok fazlası ürünlerini, herkesin alabileceği ekonomik rakamlara indirip satmak niyetiyle geliyorlar. Katılımcı firmaların tamamı üreticidir. Etkinlik içerisinde ücretsiz tamir ve bakım atölyemiz vardır. Ziyaretçilerimiz için zaman sınırlaması yok ve ücretsiz olarak katılım gösterebilirler. 100 TL'den 100 bin TL'ye kadar ürün bulabilir. Pırlantada indirim söz konusudur. Firmanın gücüne ve kapasitesine bağlı olarak yüzde 70 yakın indirim yapan firmalar var. Amaçları ellerinde malı tüketmek ve bir an evvel yeni koleksiyon yapmak. Üretici oldukları içinde fiyatları çok ekonomik''dedi.

Vatandaşların etkinlikte her tip takı bulabileceklerini ifade eden Yardan, ''Kol saatinden gümüş yüzüklere, pırlantalı kolyelerden elmas takımlara kadar her çeşit mücevher ürün bulabilirler. Çok ciddi depo saati yer alıyor. Zaman karşı yarışanlar çok keyifli alıveriş yapabilirler. Başakşehir'de ulaşımın rahat olduğu bir yerdeyiz. 11.00-20.30 saatleri arasında 29 Ekim tarihini kadar hizmet veriyoruz'' şeklinde konuştu.

7 taş yüzük fuarda yer alıyor

Fuarda bulunan 7 taş yüzük hakkında bilgi veren Altınçizgi firmasının Satış Danışmanı Ömer Körgüt, ''7 taş yüzük, geçmişten günümüze gelen ve bu senede trend olan 7 taş modası var. Geçmişte de çok iyi satılmaktaydı ve annelerimizin ve büyüklerimizin parmaklarında yer alıyordu. Gençler arasında şuanda trend olan bir ürün. Kampanyamız var; yüzde 60 oranında bir indirimimiz var. Ödemelerde taksit imkanı da sağlıyoruz. Bu bizim başlatmış olduğumuz bir kampanya. Ürün talep görmekte. Fiyatının uygun olması müşterinin ilgisini çekmekte'' açıklamasında bulundu.

Mücevher Fırsat Günleri, katılımcı firmaların da yüzünü güldürdü

Katılımcı firmalar, halkın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını, bu etkinlik sayesinde ticari bir hareketlilik yaşandığını belirttiler. Üretici firmaların sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satacağı Mücevher Fırsat Günleri, 29 Ekim tarihe kadar 11.00-20.30'a saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Etkinlikte ücretsiz bakım ve onarım imkanı

Mücevher Fırsat Günleri'nde ziyaretçiler için önemli olan ücretsiz bakım ve onarım stantları olacak. Bu stantlarda, eskimiş, kopmuş ya da yıpranmış ziynet eşyaları için bakım, tamirat ve cila gibi işlemler ücretsiz yapılacak.