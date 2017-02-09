Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Mücevher Fırsat Günleri, sevgililer günü için başladı

Mücevher Fırsat Günleri, sevgililer günü için başladı

En özel anları kutlanmaya değer kılan Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı etkinlikte sunacağı indirimler ve yüzlerce seçenek ile ziyaretçilerin yüzünü güldürecek.

Mücevher Fırsat Günleri, sevgililer günü için başladı

09 Şubat 2017 17:28

Her yaşam biçimine ve stile uygun tasarımların yer aldığı Mücevher Fırsat Günleri, sonsuz sevginizi anlatmak için yüzde 70’e varan indirimlerle, 9 Şubat'ta Harbiye Askeri Müze’de başladı. Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, bu kez Sevgililer Günü için 9 - 14 Şubat tarihleri arası hizmet verecek. Etkinlik kapsamında, sevginizi ifade edebileceğiniz her bütçeye ve her zevke uygun tektaş yüzükler, kolyeler ve küpeler bulmak mümkün.

Tektaşlar 579 TL’den, beştaşlar 599 TL’den başlıyor

Işıltısıyla büyüleyen pırlantalar, kadınların her zaman vazgeçilmezi olmuştur. Pırlanta ve Sevgililer Günü denince akla ilk gelen tektaşlar, yüzlerce seçeneği ile Mücevher Fırsat Günleri’nde yer alıyor. Yaklaşmakta olan Sevgililer Günü’nü güzel bir anıya çevirmek isteyenler için 579 TL’den başlayan fiyatlarla tektaş bulmak mümkün. Tektaş dışında, sevginizi ifade edeceğiniz kolye uçları da 349TL.’den, beştaşlar 599 TL’den, pırlanta ve elmas setler 3.500 TL’den başlıyor.

Üretici firmaların sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satacağı Mücevher Fırsat Günleri, 10.30-20.00 saatleri arasında girişler ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tüm dikkatleri üzerine çeken binlerce ürünü, Mücevher Fırsat Günleri'nde bulabilirsiniz.
 

Etiketler: Mücevher Fırsat Günleri, sevgililler günü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!