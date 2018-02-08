Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü için başladı!

Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı etkinlikte sunduğu indirimlerle 22'nci kez Harbiye Askeri Müze'de başladı. Üretici firmaların sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satıldığı Mücevher Fırsat Günleri, bu kez Sevgililer Günü için 08-14 Şubat tarihlerinde gerçekleşiyor. 40 üretici firmanın katıldığı etkinlik kapsamında, sevginizi ifade edebileceğiniz her bütçeye ve her zevke uygun tektaş yüzükler, kolyeler ve küpeler bulmanın mümkün olduğu belirtildi.

Pırlanta ve Sevgililer Günü denince akla ilk gelen tektaşlar, binlerce seçeneği ile etkinlikte yer aldığı belirtilirken, yaklaşmakta olan Sevgililer Günü'nü güzel bir anıya çevirmek isteyenler için 500 TL'den başlayan fiyatlarla tektaş bulmak mümkün. Tektaş dışında, kolye uçları, beştaşlar, pırlanta setler, elmas setler ise uygun fiyatlara satıldığı bilgisi verildi.

Fuara katılan Pink Diamond firmasının Genel Müdürü Natali Basmacı, ''Özel indirimlerimiz var, bu haftaya özel ürünler tasarladık. Hediye almak isteyenler uygun fiyatlara ürünler bulabilir. 300 TL'den 30 bin TL'ye kadar ürünlerimiz var. Sevgiler Günü'nde evlenme teklif edecekler buyursun gelsinler. Uygun fiyata özel tektaşlarımız var. Ayrıca kolye ve bileklik var, onları da alabilir. Bir hafta boyunca buradayız. Ürün alan herkese küçük hediye veriyoruz'' dedi.

''Türkiye'de ilk; Baget Beştaş''

Fuara özel Baget Beştaş ürün yaptıklarını söyleyen Baran Mücevherat Genel Müdürü Erdal Dede, ''Bu Türkiye'de bir ilk. Bu şekilde Baget Beştaş hiç kimsede yok. Özel indirimlerimiz ve 600 TL'den başlayan ürünlerimiz var. Ürünlerimizi sınırlı sayıda ürettik. Baget her zaman bulunan kesim değil, özel kesim olduğu için bir ilk oluyor. Stoklarımıza daha farklı baget çeşitlerimiz var. Yüzük, kolye gibi ürünlerde özel tasarımlarımız var. Sevgiler Günü'nde bu fırsat değerlendirilsin'' açıklamasında bulundu.

İmalatçı olarak fuara katıldıklarını dile getiren Rina Diamond Satış Sorumlusu Fehmi Koçhisarlı, ''Ürettiğimiz ürünleri sezon sonunda ve özel günlerde uygun fiyata satıyoruz ki alıcı kitleye hitap edelim. Onun için cazip ürünler yaptık. Tektaşlardan dışında fırsat ürünlerinde cazip fiyatlar var. Tektaşlar, 14 Şubat gibi günün özelliğine uygun hitap ediyor. 800 TL'ye tektaş ürünleri var, 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İstenilen ürüne göre vasıflar değişiyor. Sevgiler Günü için muazzam fırsat diyebiliriz. Sevgilisine hediye alacak arkadaşları buraya gelmelerini tavsiye ediyorum'' diye konuştu.

Fuarı alışveriş için gelen Mevlüde Ormancı , ''Burayı çok seviyorum, çünkü beyim burada askerlik yapmış. Buraya onun anısına gelip bir yüzük alıp giderim. Buradaki ürünler uygun. Gençler tavsiyem; durmasınlar hediye alsınlar. Fiyatlar çok uygun. Yüzüklere, kolyelere ve diğer ürünlere bakıyorum, meraklıyım'' dedi.

Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Mücevher Fırsat Günleri, 14 Şubat’a kadar 10.30-20.00 saatleri arasında girişler ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Adem Gürer - Murat Ergin