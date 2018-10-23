Mücevher fuarı Kadıköy'de başladı

Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen Mücevher Fırsat Günleri'nin 24'üncüsü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 20 üretici ve toptancı firmaların katılımıyla başladı. 28 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda; taş pırlanta yüzük'ten, beştaş pırlantaya, altın kolyeden, elmas tek taş yüzüğe, elmas bileklikten altın bileziğe kadar farklı tarzda takılar mücevher sevenlerin beğenisine sunuldu.

"Özellikle evlenecek yeni çiftlere çok özel hediyelerimiz var"

Fuarda ürünlerini sergileyen Bakırköy Kuyumcular Temsilciliği Başkanı George Akdoğan, "Özellikle fiyatlarımız dışarıdaki mağaza fiyatlarımızdan kesinlikle yüzde 38-40 gerçek indirimle burada satışa sunuyoruz. Bunun neticesinde dolar ve euroyu çok düşük tuttuğumuz için fiyatlarımız son derece uygun. Özellikle evlenecek yeni çiftlere çok özel hediyelerimiz var” diye konuştu.

Fuara katılan firma yetkililerinden İlhan Tüzütürk, "Bazen insanlar bu indirime şaşırıyorlar. Etiket üzerinden yüzde 50 indirim oluyor. İmalatçı firma olarak buradayız ve müşterilerimize ucuz, kaliteli, güzel ürünler sunuyoruz. Doların, altının yükselmesi tabiki etkiliyor. Ama sonuçta bir tüketim toplumuyuz. Düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerimiz devam ediyor. Neticede insanlar bir şeyler almak zorunda. Biz de burada insanların ayağına kadar gelip, ucuz ürün satmaya çalışıyoruz" dedi.

"Pırlantalar 395 liradan başlıyor"

Fuara katılan bir başka firma yetkilisi olan Atakan Ruhbaş, fuarın ilk günü olmasına rağmen baya rağbet gördüklerini belirterek, "Biliyorsunuz altın ve dolar çok yüksek olduğundan dolayı, fiyatlar çok yükseldi. Buna rağmen burada çok uygun maliyet fiyatlarına ürünler verdiğimiz için insanlar rağbet gösteriyorlar. Evlenme teklifi etmek isteyenler için altın üzerine pırlanta şeklinde tek taş yüzüklerimiz var. Şu anki ekonomik durumdan dolayı, ekonominin hızlanması içinde herkes elindeki malları çok uygun fiyata, maliyet fiyatına veriyor".

"Peşin satışta perakendeye indik"

Fuarın gidişinden memnun olduğunu dile getiren firma yetkilisi Fehmi Koçhisarlı, "Kampanya yaptık, kur artışından etkilenmeden enflasyonla mücadele ederek, topluma elmas ve pırlanta kültürünü kaybettirmeden daha yaşatıp ileriye götürmek gayesiyle buraya geldik. Üretimden herkese peşin satışta perakendeye indik" diye konuştu.

Burak Çubukçu - Gülçin Coşkan

