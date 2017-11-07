Mücevher sektöründe yatırım imkânı

Altın, elmas, pırlanta ve değerli taşlardan oluşan mücevher üretimi ile müşterilerine özgün modeller sunan Lizay, yeni yatırımcılarla büyümeyi hedefliyor. 1978 yılından bu yana 40 yıllık perakende deneyimine sahip olduklarını belirten Lizay Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serbes, bu deneyimi Türkiye genelinde iş ortaklarıyla paylaşmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’nin dört bir yanına mağaza açarak bayi ağımızı hızla genişletmek istiyoruz. Deneyimli ve başarılı bir marka ile yollarını birleştirerek geniş müşteri portföyünden yararlanmak isteyen yatırımcılarla yeni mağaza yatırımlarına devam etmeyi planlıyoruz. Karlı bir yatırım imkanına sahip olacağını bildiğimiz yatırımcılarla güçlerimizi birleştirerek birlikte büyümek istiyoruz.”

Lizay’ın 22 mağazası dışında Türkiye genelinde 250 satış noktası bulunduğunu ifade eden Serbes, gelen talepleri değerlendirerek bu yıl 10 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini belirtti.