Mücevherin kalbi Mix Kayseri’de attı

Hong Kong, Las Vegas ve İstanbul'dan sonra Kayseri’ye gelen 2018 yılının trend mücevher modası, Soyal Mücevher Günleri ile Mix Kayseri Yaşam Merkezi ‘nde gerçekleşti. Tuğba Özay’ın şarkılarıyla açılışı yapılan etkinlikte ziyaretçilere çeşitli pırlanta ve ziynet eşyaları hediye edildi. Mix Kayseri Yaşam Merkezi ev sahipliğinde tüm dünyada 4’üncü kez sergilenen bu mücevher şöleninde; Kayserililer birçok ünlü isimle de tanışma imkanı yakaladılar. Tuğba Özay, söyleşisi ve mini konseri ile hayranlarıyla buluşurken, programı sonrası fotoğraf çektirerek imza dağıttı.

Ünlü astrolog ve kişisel gelişim uzmanı Nuray Sayar’ın da söyleşi yaptığı etkinlikte, değerli taşlar ve astrolojinin gizemli dünyasını keşfe çıkan ziyaretçiler, merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını buldu. Kahkaha yogası ile eğlenceli anlara sahne olan söyleşide çekilişe katılan şanslı konuklar, Nuray Sayarı imzalı kitapların sahibi olurken, pırlantalı kolyeler kazandılar. Moda ve hayata dair eğlenceli bir söyleşinin yapıldığı etkinliğin son gününde, Mix Kayseri, ünlü stilist ve modacı İvana Sert’i ağırladı. Mücevher trendlerinden, aksesuarların kıyafetlerle uyumuna ve makyaja kadar birçok konunun gündeme alındığı söyleşide, Niran Ünsal da Mix Kayseri’yi ziyaret etti. Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Ünsal, yaşam merkezini her programında ziyaret edeceğini belirtti.

İşaret dili eğitimi de verildi

Dünyaca ünlü spor organizasyon firması LESS MILSS‘in de ‘İçinizdeki mücevheri keşfedin’ sloganıyla yoga ve meditasyon seansı düzenlediği etkinlikte işaret dili eğitimi de verildi. Verilen eğitimin ardından Şebnem Ferah’ın Sil Baştan şarkısı tüm katılımcılar tarafından işaret diliyle gösterildi.

Etkinlik boyunca iki farklı workshopa da ev sahipliği yapan Mix Kayseri Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine mıhlama standında elmas ve pırlantanın mıhlama aşamaları izletilerek, çizim standında özel tasarım ürünlerin bilgisayarda çizim aşamaları anlatıldı. Düzenledikleri sürpriz etkinliklere yıl boyu devam edeceği müjdesini veren Mix Kayseri Yaşam Merkezi yetkilileri, Kayseri halkından gelen olumlu tepkileri gördükçe enerjilerinin daha çok arttığını ve Kayseriler için daha çok çalışacaklarını açıklayarak teşekkür ettiler.