Mudanya’da asayiş uygulaması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ile Çevik Kuvvet ekipleri Mudanya’da halka açık alanlarda uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak uygulamayı yerinde takip etti. Uygulamada farklı suçlardan araması olan 3 şahıs yakalandı. Uygulamada işletmelerin ruhsatları kontrol edildi. Emniyet Müdürü Ak uygulamanın ardından ilçedeki vatandaşla bir araya geldi.

Ak kahveleri ziyaret ederek vatandaşla sohbet etti. İlçe hakkında vatandaştan bilgi alan Ak, kentteki uyuşturucu ve ruhsatsız silah kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emniyet Müdürlüğü olarak Bursa’nın her yerinde uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini, son zamanlarda artan ruhsatsız silah kullanımını da en aza indirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ak bu anlamda vatandaşa da büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatarak iş birliği içerisinde uyuşturucunun kökünü kazıyacaklarını kaydetti. Ak daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret edip ilçeden ayrıldı.

Derya Evren - Serkan Akkuş

