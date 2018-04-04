Mudanya'da zeytinliklere yapılan binlerce konut yıkılabilir

“Bir karış alanı dahi imara açmadık” diyen Türkyılmaz ve 55 kişi, 612 zeytinliği vasıf değişikliği yaparak arsaya çevirmek ve 107 parsele mahkeme kararını hiçe sayıp konut izni vermekle suçlanıyor. Zeytin yasasına aykırı şekilde arsaya çevrilen zeytinlik arazilere yapılan binlerce inşaatın yıkılabileceği, bu inşaatlardan daire satın alan binlerce kişinin mağdur olabileceği belirtildi.

7 Şubat 1939 tarihinde yürürlüğe giren "Zeytinlikleri Koruma Kanunu", bugüne kadar hiç değiştirilmeden uygulanıyor. Ancak Bursa’nın Mudanya ilçesinde 600’ün üzerinde zeytinliğin vasıf değişliği yapılarak arsaya çevrildiği ortaya çıktı.

Mudanya Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusuyla Mudanya ilçesinde belediye encümeni kararıyla zeytinlik alanların vasıf değişikliği yapılarak araziye çevrildiği ve zeytin yasasına aykırı şekilde inşaat ruhsatları verildiği iddia edildi. Savcılığa sunulan dosyada Mudanya Belediyesi'nce 2008 ve 2017 yılları arasında alınan meclis kararlarında 1/25000, 1/5000 ve 1/1000’lik planlar hazırlanırken Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün görüşünün alınmadığı, üst ölçekli plan notlarında “özel ürünler açısından önem taşıyan özel araziler korunacaktır” denilmesine rağmen, alt ölçekli planlarda uyulmadığı, bu durumda alt ölçekli planlar ile üst ölçekli planların uyumsuz olduğu, 3573 sayılı kanunun dikkate alınmadığı, Alt ölçekli planlar içerisindeki zeytinlik alanların 3573 sayılı kanunda belirtilen yüzde 10 alt yapı ve sosyal tesis için kullanılabilir maddesine uyulmayıp, zeytinlik alanların büyük kısmına konut yapıldığı, Mudanya Belediyesi’nin zeytinlik alanlarının arsaya dönüştürülmesi için encümen kararı aldığı, Mudanya Tapu Müdürlüğü’nün de 612 adet zeytinlik vasıflı alanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün görüşü alınmadan vasıf değişikliği yaparak arsaya çevirdiği, Mudanya Belediyesi'nce 51 parsele konut izni verildiği, mahkeme kararının hiçe sayıldığını belirtildi.

Bilirkişi heyeti arsaya dönüştürülen 107 parsel tespit etti

Yapılan suç duyurularının ardından Mudanya Cumhuriyet Savcılığı İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili ön inceleme başlatmasını talep etti. Bunun üzerine İçişleri tarafından görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli 4 kişilik bilirkişi heyeti Mudanya'ya gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde Mudanya genelinde 107 parselin 3573 sayılı zeytin yasasına aykırı şekilde zeytinlikten arsaya dönüştürüldüğünü tespit etti ve İçişleri Bakanlığına rapor sundu. Bakan Süleyman Soylu'da bu soruşturmaya onay vererek Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile birlikte 2 eski belediye başkanı ve 53 meclis üyesinin yargılanmalarının önünü açtı. Bundan sonraki süreç ise bu zeytinliklere imar verenlerin cezalandırılmasıyla ilgili. Meclis toplantılarında zeytinlik alanların arsaya çevrilmesi hususunda kabul oyu veren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile eski belediye başkanları Hasan Aktürk ve Erol Demirhisar ile kabul oyu veren 28’i eski 53 meclis üyesi hakkında soruşturma açılmasına izin verilirken 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6. maddesi hükmü uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün zarfında Danıştay Birinci Dairesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi. Danıştay'ın İçişleri Bakanlığının kararını uygun bulması durumunda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile birlikte 2 eski belediye başkanı ve 53 meclis üyesi hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığınca fezleke hazılanacak.

Binlerce konut sahibi mağdur olabilir

Konuyla ilgili konuşan Mudanya İnsiyatif Grubu üyesi Eyüp Araz, zeytinlikten arsaya çevrilen parsellere yüzlerce konut yapıldığını, bu konutları satın alan binlerce kişinin her an mağdur olabileceğini söyledi. Araz, Mevcut raporda 107 parselin zeytin yasasına aykırı zeytinlikten arsaya dönüştürüldüğü ile ilgili tespitler var. Burada yapılan inşaatların ruhsatlarının iptali söz konusu. Bu inşaatlardan daire alanların mağdur olmaları söz konusu. Bu inşaatların oturma izni alamaması söz konusu. Başlamış inşaatların yarım kalması, hatta hiç başlamamış yerlerin yıkılması anlamını taşıyan bir durum söz konusu. Yani şuanda Mudanya'da kimse farkında değil ama bir bakacaksınız ki vatandaş dairesinde otururken tapusu iptal olmuş. Mudanya şuanda o durumda" dedi.

Tarım İl Müdürlüğünün olumsuz yazısına rağmen zeytinlikleri encümen kararıyla arsaya çevirmişler

Zeytinlik alandan arsaya dönüştürülen parsellerde devam eden inşaatlarla ilgili BİMER üzeriden Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne imara açılan bölgelerin iptali ile ilgili başvuruda bulunduklarını anlatan Araz,"Çevre Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü 12.2.2018 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne bu durumda biz ne yapabiliriz diye bir görüş sordu. Bu görüşün bir cevabı gelmedi ama bu görüş Mudanyalılar için bir dönüm noktası olacak. Buradaki sorun şu plan yapılırken Tarım İl Müdürlüğünden görüş almak gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü görüş verdikten sonra plan yapılabiliyor. Ancak Mudanya Belediyesi yetkilileri Tarım İl Müdürlüğüne bu görüşü sormadıkları için hatta dosyada mevcut Hayri Türkyılmaz İlçe Tarım Müdürlüğüne zeytinlikleri tarlaya dönüştürmek adına encümen kararı almak için soruyor. İlçe Tarım, İl Tarıma soruyor. Bursa İl Tarım Müdürlüğü söz konusu yerin zeytinlik olduğunu, dolayısıyla burada zeytinlik alanın imara açılamayacağı, buraların arsaya dönüştürülemeyeceği şeklinde yazı gönderiyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Belediye sınırları içerisinde yetki bendedir" diyerek tekrar bir encümen kararı alıyor ve zeytinlikleri tekrar arsaya dönüştürüyor. Yani Mudanya başka bir eyaletmiş gibi, Türkiye'de eyalet sistemi varmış gibi, buranın ağası kralı benim gibi bir uygulamayla. Tarım İl Müdürlüğünün burayı arsaya dönüştüremezsin şeklinde yazı vermiş olmasına rağmen yetki bendedir diyerek zeytinlik alanları arsaya dönüştürüyor" diye konuştu.