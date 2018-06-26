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Müdür yardımcılığı mülakat sonuçları 2018 sorgulama Yönetici Görevlendirme Mülakat Sonuçları

2018 Yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Sözlü Puan sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanmaya başlandı. Müdür Yardımcılığı mülakat sonuçları 2018 sorgulama Yönetici Görevlendirme Mülakat Sonuçlarınu bu haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

Müdür yardımcılığı mülakat sonuçları 2018 sorgulama Yönetici Görevlendirme Mülakat Sonuçları

26 Haziran 2018 19:01

Müdür yardımcılığı mülakat sonuçları 2018 sorgulama Yönetici Görevlendirme Mülakat Sonuçları sorgulama... Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sürecinde mülakat sonuçlarını 26.06.2018 günü açıklamaya başladı.İşte il il müdür yardımcılığı mülakat sonuçları... 2018 yılı Mili Eğitim Bakanlığı MEB yönetici atama mülakat sonuçlarını listeler halinde bu haberde bulabilirsiniz...

YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARINI AÇIKLAYAN İLLER

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Etiketler: 2018 sorgulama Yönetici Görevlendirme Mülakat Sonu, Müdür yardımcılığı mülakat sonuçları

 

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