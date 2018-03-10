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Mudurnu 15’inci ‘Sakin Şehir’ oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesi, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından yapılan araştırmanın ardından Türkiye’nin 15’inci sakin şehir ünvanını aldı.

Mudurnu 15inci Sakin Şehir oldu

10 Mart 2018 11:06

Yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslararası ağı Cittaslow’a dahil olmak isteyen Mudurnu Belediyesi, Türkiye’nin Cittaslow başkenti olarak kabul edilen Seferihisar Belediyesine "Sakin Şehir" başvurusunda bulunarak, Türkiye’nin 15’inci ‘Sakin Şehir’ ünvanını aldı. Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, 17 Mart 2018 tarihinde Belçika’nın Maaseik kentinde düzenlenecek törende Cittaslow sertifikasını teslim alacak.

"BİZİM İÇİN PRESTİJ" 

17 Mart 2018 tarihinde Belçika’nın Maaseik kentinde düzenlenecek törende Cittaslow sertifikasını teslim alacak olan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, "Yaklaşık 1,5 yıldır ciddi emekler ortaya koyduğumuz bir işin ilk ayağının başarıyla neticelenmiş olmasından dolayı mutluyuz. Sakin şehirler ağına dahil olmak bizim için oldukça prestijli bir unvan. İnsanlarımızın hayatını kaliteli hale getirmek, kültürümüzden ve geleneklerimizden uzaklaşmadan kazanmış olduğumuz unvanı yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak hedeflerimizin başında gelmektedir" dedi. 

Faruk Çidem

Etiketler: Mudurnu

 

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