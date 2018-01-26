Müdürü olduğu giyim mağazası soyulduğunu görünce böyle şoke oldu

Olay, 00.00 saatlerinde Ümraniye Şerifali mahallesi Kutup sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazanın önüne gelen bir kamyonetin içinden inen 2 maskeli şahıs, levye ile kapıyı açarak içeri girdi. İçeri girmesinin ardından mağazadan 15.000 TL değerinde kıyafetleri kamyonete atarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan soyguncuları bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Öte yandan soyulan mağazanın müdürü olay yerine gelince şok geçirdi.

Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.