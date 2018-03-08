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Müebbet hapisleri istenen FETÖ sanıkları, beraat talep etti

Bursa'da haklarında müebbet hapis talebiyle dava açılan FETÖ sanıkları, suçsuz olduklarını ileri sürüp beraat istedi.

Müebbet hapisleri istenen FETÖ sanıkları, beraat talep etti

08 Mart 2018 21:53

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) görevli oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan ve aralarında öğretmen, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 32'si tutuklu toplam 81 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "anayasal düzeni bozarak hükumeti ortadan kaldırmak ve terör örgütü üyesi olmak" suçlarından müebbet hapisleri istenen sanıklardan 32'si tutuklu toplam 33 kişi bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Diğer 48 tutuksuz sanık ise bu celseye gelmedi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen sanıklardan, tanık beyanlarına karşı savunmaları alındı. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarının taleplerini reddeden mahkeme heyeti, davayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.  

Derya Evren

 

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