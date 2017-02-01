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Müebbetle yargılanan huzurevi sakinine 1 yıl ceza

Bursa'da, huzurevinde çıkan kavgada, arkadaşını iterek ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Müebbetle yargılanan huzurevi sakinine 1 yıl ceza

01 Şubat 2017 09:27

Yıldırım ilçesindeki Ali Osman Sönmez Huzurevi'nde meydana gelen olayda, 68 yaşındaki akciğer kanseri, kalp ve diyabet hastası Remzi Candan, arkadaşı D.E. (65) ile huzurevinin kafeteryası önünde tartışmaya başladı. D.E.’nin itmesiyle yere düşen ve 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Remzi Candan hayatını kaybetti. Olayın ardından D.E. tutuklandı.
Remzi Candan'ı ittiği iddiasıyla müebbet hapsi talep edilen D.E. son kez Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan D.E., "Olay günü sabah kafeterya bölümünde Candan'ın, çay sırasında, beklememesi gereken yerde bekliyordu. Onun yüzünden bayanların geçemediğini kendisine söyledim. 'Sen efendi adamsın, az çekil, sabret çayın gelir' dedim. Bana, 'Sana ne' deyince dayanamadım, yakasından tutup salladım. O anda bizi ayırdılar. Duvara vurmadım, bir iki dakika sonra masaya oturduktan sonra fenalaştı" diye konuştu.

Kalp krizinden ölmüş
Öte yandan, Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, Candan’ın kalp krizinden ötürü öldüğü yer aldı. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından D.E.’ye, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.  

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: müebbet


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