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Müezzinin darp edilmesinde flaş gelişme

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sela okuduğu gerekçesiyle müezzin Mehmet Kuzgun'u darp eden ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılmasının ardından teslim olan P.Ç. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece 'Adli kontrol şartı' ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Müezzinin darp edilmesinde flaş gelişme

06 Ekim 2016 10:30
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FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimi gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde sela verilmesi çağrısı üzerine Balçova Yalvaç Cami müezzini Mehmet Kuzgun da görevini yerine getirdi. Ancak bazı vatandaşlar cami önüne gelerek sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'la tartışmaya başlayarak darp etti.

O gece müezzini darp eden ve caminin camlarını taşla kıran şüpheliler A.C., P.D. ve İ.C. tutuklandı. Ancak şüpheliler ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Daha sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla yeni deliller doğrultusunda şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden P.D. isimli kadın, dün İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğüne giderek teslim oldu. P.D. emniyetteki ifadesi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'Adli kontrol şartı' ile serbest bırakıldı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Atakan Şen


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