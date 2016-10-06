FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimi gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde sela verilmesi çağrısı üzerine Balçova Yalvaç Cami müezzini Mehmet Kuzgun da görevini yerine getirdi. Ancak bazı vatandaşlar cami önüne gelerek sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'la tartışmaya başlayarak darp etti.

O gece müezzini darp eden ve caminin camlarını taşla kıran şüpheliler A.C., P.D. ve İ.C. tutuklandı. Ancak şüpheliler ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Daha sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla yeni deliller doğrultusunda şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden P.D. isimli kadın, dün İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğüne giderek teslim oldu. P.D. emniyetteki ifadesi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'Adli kontrol şartı' ile serbest bırakıldı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Atakan Şen